شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تعتزم زيادة أرباحها هذا العام لــ 7 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين، أن الوكالة تخطط لزيادة أرباحها في عام 2019 لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في عام 2018 .
وقال روجوزين ،خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: "نخطط في هذا العام لزيادة الأرباح المجمعة لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام الماضي".
وعرض روجوزين خلال الاجتماع على الرئيس الروسي مشروع إرسال الروبوت الروسي "فيودور" إلى الفضاء ، وقال بهذا الشأن: "إنه روبوت سنرسله كمساعد للطواقم، وتم تصميمه بناء على طلب صندوق الأبحاث المتقدمة في روسيا".
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