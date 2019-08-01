شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج وعدد من عمالقة التكنولوجيا يشاركون فى لقاء Google Camp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من مشاهير العالم ورجال الأعمال إلى منتجع على شاطئ البحر هذا الأسبوع لحضور مؤتمر meeting of the minds السنوى لجوجل والمعروف بين الحاضرين باسم Google Camp.

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وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، فحتى الآن حضر المؤتمر "كاتى بيرى" و "أورلاندو بلوم" و "بريانكا شوبرا" و "هارى ستايلز"، وهناك أنباء غير مؤكدة عن حضور سرى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والرئيس التنفيذى لفيس بوك "مارك زوكربيرج" والفنان "توم كروز".





وقد ناقش "جوجل كامب" العام الماضى مشكلة التعليم وحقوق الإنسان وكيفية إطالة العمر، وفى هذا العام سيركز الكامب على التغيرات المناخية وسيستقبل المطار المحلى أكثر من 100 طائرة خاصة للضيوف فى الحدث، ومن المنتظر أن يكون جدول أعمال الحدث سيكون ممتلىء بمناقشات صباحية وفترات بعد الظهيرة ايضا، التى تتعلق بعالم التكنولوجيا وتأثيرها على كافة نواحى الحياة.