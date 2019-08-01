تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy Note10+ 5G تؤكد موعد إطلاق الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy Note10 خلال أيام، واليوم يأتي هاتف Galaxy Note10+ 5G في تسريبات مصورة جديدة تؤكد على موعد إطلاق الهاتف في 23 من أغسطس.

في مؤتمر يعقد في مدينة نيويورك في 7 من أغسطس، تقدم شركة سامسونج إصدارات Note 10 المميزة لهذا العام، التي تشمل الإصدار الرئيسي Galaxy Note 10، والإصدار الأعلى Galaxy Note10 بلس إلى جانب إصدار Galaxy Note10+ 5G، أيضاً من المتوقع أن تكشف عن ساعة Galaxy Watch Active 2 خلال فعاليات المؤتمر.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن أن تتوفر هواتف Galaxy Note10 في أسواق كوريا الجنوبية في 23 من أغسطس، واليوم تؤكد التسريبات المصورة على نفس الموعد لإطلاق نموذج 5G حيث تعرض الشاشة يوم 23 من أغسطس في التسريبات المصورة الجديدة.

أيضاً كشفت التسريبات مؤخراً عن الألوان التي تتوفر بها هواتف Galaxy Note10 والتي تشمل الأبيض Prism، وأيضاً اللون الوردي، كما تكشف التسريبات المصورة الجديدة عن زر التشغيل في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

وقد أكدت التسريبات حتى الآن على دعم هاتف + Note10 برقاقة معالج Snapdragon 855 أو Exynos 9820 في نماذج أخرى من الهاتف، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم شاحن 45W بتقنية الشحن السريع، وشاحن لاسلكي 20W.

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أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر ToF إضافي في هاتف Note10+ 5G، كما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات متغيرة بثلاثة مراحل f/1.5 و f/1.8 وأيضاً F/2.4، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بعدسات telephoto وفتحة عدسات f/2.1، ومستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مع كاميرة أمامية 10 ميجا بيكسل.

يذكر أن السعر المتوقع لهاتف Note10 هو 999 يورو، بينما يأتي إصدار Note10+ بسعر 1149 يورو، على أن يأتي هاتف Note10+ 5G بأعلى مستوى تسعير في إصدارات سامسونج.

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