Nvidia Shield TV يحصل على Android 9 Pie مع تحديث Experience Upgrade 8.0

فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز Nvidia Shield TV الذي تم إطلاقه في العام 2015 مع نظام الأندرويد 5.1 Lollipop بدأ اليوم بتلقي تحديث Software Experience Upgrade 8.0 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. ويجري إطلاق هذا التحديث لنسخة 2017 أيضًا من جهاز Nividia Shield TV.
هذا التحديث الجديد يقوم بإعادة تصميم قائمة الإعدادات وطريقة مبسطة لتثبيت وإعداد الجهاز من أجل المستخدمين الجدد. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك Hulu Live TV بالإضافة إلى عدد من التطبيقات والألعاب الجديدة مع العلم بأنه يتيح أيضًا الصوت المحيطي لـ Netflix ودعم 4K من أجل Amazon Prime Video.
يمكنك التوجه إلى هنا لمعرفة المزيد حول التطبيقات والألعاب الجديدة والمحدثة، والتحقق من سجل التغييرات بالكامل أدناه :
- تحديث إعدادات “Display and Sounds” المتقدمة إلى قائمتين يسهل تصفحهما.
- إضافة خيار لمطابقة مساحة لون المحتوى (Settings > Display & Sound > Advanced).
- تحسين النطاق الديناميكي لمستوى الصوت في سماعات USB والبلوتوث المقترنة.
- إضافة مساعد البلوتوث لتطبيق Shield TV للإقتران وتحسين الإتصال.
- تفعيل معدل التحديث 720p على التطبيقات المدعومة.
- إضافة خيار “Disconnect Bluetooth accessories” إلى الإعدادات السريعة.
- إضافة خيارات التحكم في IR لتخصيص وظيفة التشغيل والإيقاف.
- إضافة خيار لإيقاف تشغيل USB عندما يكون Nvidia Shield TV في وضع السكون.
- إضافة خيار للإتصال بشبكة 2.4GHz أو 5GHz للواي فاي مع SSID مشترك.
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