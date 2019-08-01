Nvidia Shield TV يحصل على Android 9 Pie مع تحديث Experience Upgrade 8.0

فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز Nvidia Shield TV الذي تم إطلاقه في العام 2015 مع نظام الأندرويد 5.1 Lollipop بدأ اليوم بتلقي تحديث Software Experience Upgrade 8.0 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. ويجري إطلاق هذا التحديث لنسخة 2017 أيضًا من جهاز Nividia Shield TV.

هذا التحديث الجديد يقوم بإعادة تصميم قائمة الإعدادات وطريقة مبسطة لتثبيت وإعداد الجهاز من أجل المستخدمين الجدد. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك Hulu Live TV بالإضافة إلى عدد من التطبيقات والألعاب الجديدة مع العلم بأنه يتيح أيضًا الصوت المحيطي لـ Netflix ودعم 4K من أجل Amazon Prime Video.

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