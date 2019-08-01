تقرير جديد يقترح قدوم الجيل المقبل من iPhone مع واحدة من الميزات المطلوبة بشدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن iPhone 11 أو أي كان إسمه سيأتي مع ميزة جديدة مفاجئة إلى حد ما. ووفقا للمحللين في Citi Research، فيبدو أن الجيل المقبل من iPhone سيحظى بدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil.

منذ ظهور Apple Pencil لأول مرة، كان هذا القلم يعمل فقط مع لوحيات iPad. هذا سيمثل تحولاً هائلاً في فلسفة آبل، في حالة إذا تحقق بالفعل. يركز محللو Citi Research عادة على البيانات المالية لأي شركة معينة ولا يتوقعون ميزات منتجاتها المستقبلية، لذلك لا يوجد سجل حافل هنا يمكننا أن نلجأ إليه مرة أخرى لمعرفة مدى موثوقية هذه المعلومات.

بصرف النظر عن دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil، فقد كرر تقرير Citi Research الكثير من الأشياء التي سمعناها في الماضي عن تشكيلة iPhone 11، مثل قدومها مع شاشات مماثلة لتلك المستخدمة في هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR الحالية، ومع بطاريات أكبر، وثلاث كاميرات في الخلف في الطرازين الأكثر تكلفة. يمكن أن تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 10 ميغابكسل، في حين يمكن أن تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 14 ميغابكسل.

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لا يعتقد المحللون في Citi Research أن شركة آبل ستقوم بتغيير الأسعار هذا العام بحيث يتوقعون أن يتم إطلاق خليفة iPhone XS مقابل 999$، وخليفة iPhone XS Max مقابل 1099$، في حين يتوقعون أن يتم إطلاق خليفة iPhone XR مقابل 749$.

أشارت الشائعات في العام الماضي إلى أن iPhone XS و iPhone XS Max سيكونا أولى الهواتف الذكية من شركة آبل التي ستدعم القلم الإلكتروني Apple Pencil، ولكن هذا لم يحدث. حظًا سعيدًا هذا العام!