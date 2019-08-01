كاميرا الهاتف Huawei Mate 30 ستضم مستشعرين بدقة 40 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Huawei بإطلاق الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro في وقت ما من هذا الخريف، في حالة إذا لم تشتعل النيران من جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ومن المحتمل أن تحتفظ هواتف Huawei Mate 30 Series بالكاميرا المربعة على ظهرها على غرار سلسلة Huawei Mate 20 Series الحالية، ولكن وفقا لأحد المسربين، فيبدو أن الهاتف Huawei Mate 30 الأساسي سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرتين الأولى والثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة.

الكاميرا الأولى ستضم مستشعر بدقة 40 ميغابكسل وبحجم 1/1.5 إنش مع عدسة بفتحة 1.6، ولكنها قد تصبح أكبر – 1.4. وسيتم الإعتماد في الكاميرا الأساسية على تخطيط البكسلات RYYB، وهو شيء رأيناه في الهاتف Huawei P30 Pro. وستدعم هذه الكاميرا العديد من الميزات السينمائية، على غرار قدرات Cinema Pro في الهاتف Xperia 1.

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أما بخصوص الكاميرا الثانية، فهي ستضم مستشعر بدقة 40 ميغابكسل أيضًا مع عدسة واسعة الزاوية. عادة ما تكون اللقطات الملتقطة بإستخدام الكاميرا الواسعة الزاوية غير قوية من ناحية الجودة، ولكن إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد يكون لدى Huawei مفاجئة في جعبتها. وعلى ما يبدو، زاوية المشاهدة في هذه الكاميرا ستبلغ 120 درجة، وستضم مستشعر بحجم 1/1.7 إنش. أما بخصوص الكاميرا الثالثة والأخيرة، فهي ستكون عبارة عن كاميرا مقربة، ولكن هذه المرة ستوفر التقربب البالغ خمسة أضعاف ( 5x )، وهي ميزة أخرى مشتركة مع الهاتف Huawei P30 Pro.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فقد تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Huawei Mate 30 سيضم معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985 مع مودم 5G مدمج، وبطارية تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 55W والشحن اللاسلكي بقوة 10W. فقط الوقت هو من سيحدد ما إذا كانت هذه التفاصيل دقيقة أم لا.