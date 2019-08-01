شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: اختراق بيانات 32 مليون مريض فى النصف الأول من عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه تم اختراق بيانات أكثر من 32 مليون سجل للمرضى فى الفترة ما بين يناير ويونيو 2019، وهذا يعد أكثر من ضعف السجلات الطبية البالغ عددها 15 مليونا، والتى تم خرقها فى عام 2018، وذلك حسبما ذكرت شركة تحليلات الرعاية الصحية Protenus.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فوفقًا للشركة، ارتفع عدد الحوادث التى تم الكشف عنها إلى 285 فى النصف الأول من العام، ولا يظهر الاتجاه الطويل الأمد المتمثل فى خرق البيانات الصحية على الأقل يوميًا أى علامات على التباطؤ، فيما وجد تقرير مقياس اختراقات منتصف العام لعام 2019 لـ Protenus أن 60% من جميع الانتهاكات كانت بسبب القرصنة.

وكان من ضمن هذه الحوادث واقعة استهدف المتسللون خلالها وكالة مجموعات طبية وحصلوا على بيانات نحو 20 مليون مريض، بمن فيهم أولئك الذين استخدموا LabCorp وQuest Diagnostics، وتم العثور على البيانات الخاصة بهم للبيع على شبكة الإنترنت المظلم، فيما لا تعد سجلات المرضى هي المعلومات الحساسة الوحيدة التي تظهر على شبكة الإنترنت.

ففى هذا الأسبوع حذرت مدينة لوس أنجلوس من أن الاختراق ربما يكون قد سرب البيانات عن 20 ألف شرطي ومتقدم لهيئة الشركة، فيما تتعامل الحكومة البلغارية مع خرق كبير للبيانات قد يكون أثر على خمسة ملايين شخص - فى بلد يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسم، وربما اخترقت البرامج الضارة لـ TrickBot 250 مليون حساب بريد إلكترونى - بما فى ذلك الملايين من الحكومات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.