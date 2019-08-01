شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر خدمة Play Pass لمستخدمى أندرويد.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شركة جوجل حاليا ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد تعرف بـ Play Pass، والتى توفر للمستخدمين "مئات من التطبيقات والألعاب المتميزة" مقابل رسوم شهرية بسيطة، وفقًا لـ Android Police.

وظهرت فكرة العرض فى العام الماضى على XDA Developers بعدما رصد المستخدمون مراجع الكود فى Google Play، ولعل هذه الميزة تشبه Apple's Arcade ، ولكنه يقدم مجموعة مختارة من كل من التطبيقات والألعاب (بدلاً من الألعاب فقط) مقابل 4.99 دولار شهريًا، "بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق"، وفقًا للتقرير.

ومن المنتظر أن تصل Apple's Arcade هذا الخريف مع قائمة طويلة من المطورين بما في ذلك LEGO و Annapurna Interactive و Cartoon Network و Sega، فيما تقوم Apple أيضًا بتخفيض تكاليف التطوير والاعتماد على العناوين الحصرية ، وهو ما يبدو أنه لا ينطبق على Play Pass، وفي أي حال ، يمكن أن تخطط جوجل لمواجهتها من خلال إطلاق خدمتها في نفس الوقت تقريبًا.