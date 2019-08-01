شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: نرغب فى تصنيع أجهزة "ماك برو" فى أمريكا ونسعى لخفض الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "تيم كوك"، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، أن شركته لديها رغبة للاستمرار فى إنتاج أجهزة كمبيوتر Mac Pro فى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى دفعهم لتقديم طلب للحكومة الأمريكية للحصول على استثناءات من التعريفة الجمركية، وقال للمحللين، "نريد أن نبقى هنا"، موضحا أن الشركة تستثمر فى القدرة على تصنيع ما قيمته 6000 دولار أمريكى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى 18 يوليو، طلبت أبل من مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة التخلى عن تعريفة 25٪ على 15 جزءًا، بما فى ذلك لجهاز كمبيوتر سطح المكتب Mac Pro، وتنتهى فترة التعليق العام على هذه الطلبات فى 1 أغسطس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى يونيو أن شركة آبل تنقل تصنيع كمبيوترها المكتبى الجديد Mac Pro من تكساس إلى الصين، وفى الأسبوع الماضى، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته لن تمنح شركة أبل أى إعفاء من الرسوم الجمركية على الأجزاء المصنوعة فى الصين لشركة Mac Pro، مضيفًا فى وقت لاحق أنه يعتقد أن الشركة ستقوم ببناء مصنع فى تكساس.