شركة الجزيرة البحرينية ترفع كفاءتها التشغيلية مع نظام إدارة المستودعات من إنفور

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم «إنفور»، الشركة الرائدة في الحلول السحابية للشركات المتخصصة، عن قيام الجزيرة، شركة التجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في البحرين، بأتمتة مستودعها بالاعتماد على الطقم السحابي لنظام إدارة المستودعات من "إنفور" بهدف المساعدة على رفع كفاءتها التشغيلية واكتساب رؤية شاملة عن مخزونها.

تعمل الجزيرة على توسعة أعمالها بخطوات متسارعة، وتمتلك الشركة اليوم ثماني متاجر فضلاً عن كونها الموزع الحصري في البحرين لأبرز علامات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تشمل هاينز ولوريال ومكفيتيز وبينار وهيرو ومازولا وفولفيك. ولدى الشركة كذلك جناح أعمال لتقديم الخدمات الغذائية والذي يشهد نموًا مطردًا، مما يرفع من عدد الطلبات الموكلة إلى مستودع الشركة.

وسعيًا منها إلى تسهيل نمو الأعمال، أدركت الإدارة العليا في الجزيرة أن الشركة بحاجة إلى أتمتة مستودعها واكتساب رؤية كاملة عن مخزونها لبلوغ أعلى قدر من الكفاءة في التشغيل والإشراف وتطوير إدارة المخزون.

وبغية تحقيق تلك الأهداف، قررت الجزيرة نشر نظام إدارة المستودعات من «إنفور». حيث ستكتسب الجزيرة بفضل هذا النظام رؤية أشمل عن مخزونها وطلباتها ومعداتها وطواقم الموظفين لديها، مما يعزز قدرة الشركة على إدارة المخزون بفعالية أكبر ويقدم لها رؤى معمقة أكثر عن أداء المنتجات الفردية والعروض، فضلاً عن مساعدتها على تطوير الخطط الاستراتيجية بفعالية أكبر.

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قال أوجال كومار موكرجي، مدير عام المجموعة لدى شركة الجزيرة: "نظرًا لتسارع نمو شبكة التوزيع وسلسلة التجزئة والخدمات الغذائية، كان من الضروري إدارة مستودعنا بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة. وبفضل نظام إدارة المستودعات من «إنفور»، سنستطيع تجاوز أنظمة التخزين اليدوية والانتقال إلى أنظمة مؤتمتة تعمل بأحدث ما توصلت إليه التقنية، تمنحنا رؤية شاملة عن المخزون وتمكننا من تطوير إصدار الطلبات وتجنب الهدر وإرضاء عملائنا بأفضل وجه".

بدأ العمل على نشر نظام إدارة المستودعات من «إنفور»، والذي تولاه شركاء «إنفور» لدى إس إن إس، في شهر يونيو ويتوقع إنجازه بحلول الربع الرابع من 2019.

من جانبه، قال جوناثان وود، المدير العام، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة «إنفور»: "في ضوء حرص الجزيرة على تسريع أعمالها في التجزئة والتوزيع والخدمات الغذائية في البحرين، يعد نظام إدارة المستودعات من «إنفور» مناسبًا تمامًا لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها. ونحن واثقون بأنه مع مستودع مؤتمت بالكامل، ستتبوأ الجزيرة موقعها المثالي لتوسيع عملياتها وتحسين كفاءتها التشغيلية وتقديم جودة فائقة في خدمة عملائها".

افتتحت الجزيرة أبواب أول متاجرها عام 1965، ولديها اليوم قرابة 500 موظف يعملون في أجنحة الشركة للبيع بالتجزئة والتوزيع وخدمات الغذاء.