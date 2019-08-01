تكنولوجيا: توقعات تشير إلى دعم هواتف iPhone 11 المرتقبة لقلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف عن تفاصيل جديدة لهواتف iPhone 11 في تقرير نشر من محللي Citi مؤخراً، حيث أشار المحللين إلى أن ابل في طريقها لدعم قلم stylus على هواتف الأيفون هذا العام.
يبدو أن شركة ابل تستعد لجلب ميزة غير متوقعة لهواتف iPhone 11 هذا العام، حيث أشار تقرير جديد إلى أن قلم ابل الذي جاء ليدعم أجهزة الآيباد فقط منذ إنطلاقه، سيدعم هواتف iPhone 11 للمرة الأولى.
لم تدعم ابل سابقاً أحد هواتف الأيفون بقلم stylus، إلا أن محللي شركة الأبحاث Citi التي تهتم غالباً بنشر توقعات مستقبلية لوضع الشركات المالي، إلا أنها قدمت تفاصيل وتوقعات مفاجئة اليوم حول هواتف الأيفون القادمة هذا العام بدعم الهواتف لقلم ابل..
ولقد جاءت العديد من التسريبات التي تستعرض تفاصيل مواصفات هواتف iPhone 11 حتى الآن، حيث من المتوقع أن تأتي الإصدارات القادمة بنفس شاشات الإصدارات الحالية iPhone XS ،XS Max وأيضاً XR، بينما تأتي الإصدارات الجديدة بقدرة أعلى في البطاريات، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية لاثنان من هواتف الأيفون الأعلى تكلفة.
أيضاً من المتوقع أن تأتي الكاميرة الأمامية في هواتف iPhone 11 بمستشعر مميز بدقة 10 ميجا بيكسل، بينما تشير التوقعات إلى مستشعر 14 ميجا بيكسل في إعدادات الكاميرة الخلفية.
من جانب أخر توقع محللي Citi عدم تغيير مستوى تسعير هواتف ابل هذا العام، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بسعر 999 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 1099 دولار، كما ينطلق إصدار XR الجديد بسعر يبدأ من 749 دولار.
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