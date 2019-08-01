كاميرا الفيسبوك للدردشة المرئية للتلفزيونات قد تجلب معها أيضًا الخدمات الكبرى لبث الأفلام

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد لأول مرة في العام الماضي أن الفيسبوك تعمل على جهاز جديد يشبه أجهزة Facebook Portal يتم توصيله بالتلفزيون ويسمح لك بإجراء محادثات الفيديو بإستخدام منصاتها. ذكرت التقارير أيضًا أن هذا الجهاز قد يُمكن المستخدمين من الوصول إلى Facebook Watch على تلفزيوناتهم كذلك. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن هذا الجهاز قد يعمل بمثابة مستقبل رقمي ( Set Top Box ) من خلال تمكين المستخدمين من الوصول إلى خدمات بث المحتوى الرئيسية الأخرى أيضًا.
يشير تقرير موقع The Information إلى أن الفيسبوك تجري محادثات مع كل من Disney و Netflix و Hulu و HBO و Amazon للتفاوض بشأن جلب خدمات بث الأفلام والمسلسلات التابعة لهذه الشركة إلى أجهزتها. ويبدو أن الفيسبوك تنظر إلى هذا كميزة أساسية في كاميرتها المرتقبة لأنه سيكون بإمكان هذه الأخيرة تقديم وظائف أكثر من مجرد منح المستخدمين القدرة على إجراء محادثات الفيديو عبر Facebook Messenger أو WhatsApp.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الكاميرا لن تكون أول جهاز من الفيسبوك يتيح إمكانية تشغيل خدمات الأفلام الأكثر شعبية، فقد أكدت لنا شركة الفيسبوك في مؤتمرها السنوي للمطورين Facebook F8 الذي أقيم في شهر أبريل الماضي أن أجهزة Facebook Portal الخاصة بها ستتمكن قريبًا من بث المحتوى من Amazon Prime Video. كما جلبت قنوات الأخبار واليوتيوب إلى الجهاز في شهر ديسمبر.
لم تقل الفيسبوك أي شيء عن هذا الجهاز الجديد، ولكن إذا كانت التقارير التي وردتنا حتى الآن صحيحة، فيبدو أن الشركة تتطلع إلى إطلاق جهاز الدردشة المرئية الجديد هذا بحلول شهر أكتوبر من هذا العام.
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