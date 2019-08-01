خدمة Spotify تملك الآن أكثر من 108 مليون مشترك على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال Spotify هي خدمة الموسيقى الأكثر شعبية في العالم، فهي تضم أكبر قدر من المشتركين الذين يدفعون شهريًا أو سنويًا مقابل الخدمة. لقد تمكنت الخدمة من إستقطاب 8 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من هذا العام. ونتيجة لذلك، إرتفع العدد الإجمالي للمشتركين في خدمة Spotify إلى 108 مليون مشترك. ومع ذلك، فالمشتركين الجدد البالغ عددهم 8 ملايين الذين قرروا الإنتقال إلى الخدمة هم في الواقع أقل من 8.5 مليون مشترك المقدر سابقًا. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت Spotify بالقول : ” لقد فوتنا العدد المتوقع…هذا يُحسب علينا “.

كشفت Spotify أيضًا في تقريرها المالي للربع الثاني من هذا العام أن لديها الآن أكثر من 232 مليون مستخدم نشط شهريًا. هذا يمثل زيادة من 217 مليون مستخدم نشط شهريًا في الربع المنتهي في شهر مارس 2019 عندما كان لدى الشركة أيضًا 100 مليون مشترك.

يشمل عدد المشتركين في Spotify أيضًا أولئك الذين بدأوا بإختبار الخدمة لمدة 30 يومًا على الرغم من أن بعضهم قد يقرر عدم مواصلة إستخدام الخدمة بعد إنتهاء الفترة التجريبية المجانية. وكما تعلمون على الأرجح، فالشركة توفر عرضين في السنة تسمح من خلالهما للمستخدمين بالإشتراك في الخطة المدفوعة مقبل دولار واحد في الشهر.

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كان السوق مهتمًا أيضًا برؤية كيف كان أداء Spotify في الهند حيث أطلقت خدمتها في شهر فبراير من هذا العام. لقد إستقطبت 2 مليون مستخدم هناك بحلول شهر أبريل، ولكن الشركة لم تقل أي شيء عن أدائها في الهند في تقريرها المالي الأحدث الذي نشرته اليوم.