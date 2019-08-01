شركة Ring تملك شراكات مع أكثر من وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Ring المتخصصة في تصنيع أجهزة المراقبة المنزلية لها عدد أكبر بكثير مما كنا نتوقع من الشراكات مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر رسالة إلكترونية حصل عليها موقع Motherboard أن شركة Ring التابعة لشركة أمازون دخلت في شراكات مع 200 وكالة على الأقل لإنفاذ القانون.

شركة Ring لم تُعلن أبدًا عن عدد هذه الشراكات بشكل عام، ولكن الرسالة الإلكترونية، والتي تتضمن ملاحظات تم تدوينها من قبل ضابط شرطة خلال ندوة دراسية أجريت عبر الإنترنت في شهر أبريل الماضي، تشير إلى أن الشركة تعاونت مع 200 وكالة على الأقل لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إحتمال أن يكون إجمالي عدد الشراكات قد تغير منذ إرسال الرسالة الإلكترونية في شهر أبريل الماضي.

Advertisements

كشفت الرسائل الإلكترونية الإضافية التي تم الحصول عليها من قبل الكاتب أن هذه الندوة الدراسية عبر الإنترنت كانت من أجل تدريب الضباط على كيفية إستخدام “ Law Enforcement Neighborhood Portal ”. تسمح هذه البوابة للشركة المحلية بمشاهدة خريطة تحتوي على المواقع التقريبية لجميع كاميرات Ring في الحي. يمكنهم بعد ذلك طلب لقطات مباشرة من ملاك الكاميرات دون الحاجة إلى أمر، على الرغم من أن ملاكها بحاجة إلى تقديم الموافقة لتسليم تلك اللقطات المباشرة للضباط.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن لدى شركة Ring شراكات مع الشرطة لحملهم على ترويج منتجات الأمان المنزلية التابعة للشركة في مجتمعاتهم. بعد ذلك، تربح الشرطة المحلية من كل مقيم يقوم بتحميل تطبيق Ring بسبب الشراكة. Ring لم يعلق بعد على التقرير.