فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Ring المتخصصة في تصنيع أجهزة المراقبة المنزلية لها عدد أكبر بكثير مما كنا نتوقع من الشراكات مع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر رسالة إلكترونية حصل عليها موقع Motherboard أن شركة Ring التابعة لشركة أمازون دخلت في شراكات مع 200 وكالة على الأقل لإنفاذ القانون.
شركة Ring لم تُعلن أبدًا عن عدد هذه الشراكات بشكل عام، ولكن الرسالة الإلكترونية، والتي تتضمن ملاحظات تم تدوينها من قبل ضابط شرطة خلال ندوة دراسية أجريت عبر الإنترنت في شهر أبريل الماضي، تشير إلى أن الشركة تعاونت مع 200 وكالة على الأقل لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إحتمال أن يكون إجمالي عدد الشراكات قد تغير منذ إرسال الرسالة الإلكترونية في شهر أبريل الماضي.
كشفت الرسائل الإلكترونية الإضافية التي تم الحصول عليها من قبل الكاتب أن هذه الندوة الدراسية عبر الإنترنت كانت من أجل تدريب الضباط على كيفية إستخدام “ Law Enforcement Neighborhood Portal ”. تسمح هذه البوابة للشركة المحلية بمشاهدة خريطة تحتوي على المواقع التقريبية لجميع كاميرات Ring في الحي. يمكنهم بعد ذلك طلب لقطات مباشرة من ملاك الكاميرات دون الحاجة إلى أمر، على الرغم من أن ملاكها بحاجة إلى تقديم الموافقة لتسليم تلك اللقطات المباشرة للضباط.
وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن لدى شركة Ring شراكات مع الشرطة لحملهم على ترويج منتجات الأمان المنزلية التابعة للشركة في مجتمعاتهم. بعد ذلك، تربح الشرطة المحلية من كل مقيم يقوم بتحميل تطبيق Ring بسبب الشراكة. Ring لم يعلق بعد على التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Ring تملك شراكات مع أكثر من وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.