فيسبوك تواصل تطوير جهاز الدردشة التلفزيونية

تواصل شركة فيسبوك تطوير جهازها الجديد لإجراء المكالمات الفيديوية من أجهزة التلفزيون، والذي من المفترض إطلاقه هذا الخريف.

وتفيد التقارير بأن عملاقة التواصل الاجتماعي قد تواصلت مع نيتفليكس وديزني وأمازون و Hulu و HBO وغيرها من الشركات الإعلامية في سبيل الحصول على دعم يتعلق بوضع خدمات البث على هذا الجهاز.

ووفقًا لمستندات المشروع، فإن الجهاز يستخدم تقنية الاتصال المرئي نفسها الموجودة في مكبر الصوت المنزلي الذكي المجهز بكاميرات من فيسبوك، والذي يطلق عليه اسم (Portal).

ويأتي الجهاز الجديد، الذي يطلق عليه داخليًا اسم كاتالينا (Catalina)، مزودًا بخدمات الفيديو عن بعد والبث الفعلي، على غرار منصات التلفزيون الأخرى مثل (Apple TV) أو (Roku) أو (Fire TV).

وكانت التقارير الإخبارية الصادرة في العام الماضي قد كشفت عن خطط فيسبوك لتصنيع جهاز متصل بالتلفزيون، لكن دون الإبلاغ عن نهج الشركة تجاه الشركات الإعلامية وخططها المتعلقة بتاريخ الإصدار في الخريف.

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ويتيح الجهاز للعملاء توصيل كاميرا بأعلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم مما يلغي الحاجة إلى جهاز مخصص للدردشة المرئية.

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وأكدت فيسبوك في وقت سابق بأنها تعتزم إصدار أشكال جديدة من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية (Portal) في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء التأكيد على لسان أندرو بوسورث Andrew Bosworth، نائب رئيس فيسبوك للواقع المعزز والافتراضي، والذي قال: إن الشركة لديها الكثير لتكشف عنه لاحقًا هذا الخريف فيما يتعلق بعلامتها التجارية (Portal).

ومن المفترض وصول خدمة البث (+Disney) في الثاني عشر من شهر نوفمبر، وتريد كل شركة تصنع أداة بث مباشر أن تكون من بين تطبيقاتها في أسرع وقت ممكن.

وأطلقت فيسبوك منتجات (Portal) في شهر نوفمبر 2018، وفي حين كان سعر الجهاز الأصغر 199 دولارًا، فإنها وفرت جهاز (Portal Plus) الأكبر مقابل 349 دولارًا.

وتعمل الأجهزة الداعمة للكاميرا الذكية بواسطة مساعد أمازون الذكي أليكسا، وتأتي مع كاميرات أمامية، مع وجود شاشة بقياس 10 إنش على جهاز (Portal) و 15 إنشًا على جهاز (Portal Plus).

وتوفر الأجهزة تحكمًا صوتيًا وتسمح للمستخدمين ببدء مكالمة فيديو بمجرد قول (Hey Portal)، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشخاص الموجودين ومتابعتهم أثناء تحركهم في جميع أنحاء الغرفة.