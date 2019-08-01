IDC: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في 2019

انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة أبحاث السوق آي دي سي (IDC).

وشحن بائعو الهواتف الذكية ما مجموعه 333.2 مليون هاتف في الربع الثاني من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.5 في المئة عن الربع السابق.

وشهدت الصين والولايات المتحدة أكبر انخفاض فصلي، ومع ذلك، فإن الانخفاض في الصين خلال النصف الأول من عام 2019 كان أقل حدة من النصف الثاني من عام 2018، مما يشير إلى حدوث بعض الانتعاش في أكبر سوق منفرد في العالم.

وواصلت منطقة آسيا -باستثناء اليابان والصين – الزخم القوي منذ عام 2018، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 3 في المئة في الربع مدعومة بالنمو في جميع أنحاء الهند والعديد من أسواق جنوب شرق آسيا.

وقالت IDC: بالرغم من عدم اليقين المحيط بشركة هواوي، فإنها تمكنت من الاحتفاظ بالمرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية، وفقدت شركات سامسونج وهواوي وآبل جزءًا كبيرًا من حصتها السوقية، بينما ربحت شركات شاومي وأوبو وفيفو، ومن الصعب عدم افتراض استمرار هذا الاتجاه.

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واستحوذ أكبر 5 بائعين على 69 في المئة من إجمالي حجم السوق في الربع الثاني من عام 2019، وشكل أكبر 10 بائعين 87 في المئة.

وقال أنتوني سكارسيلا Anthony Scarsella، مدير الأبحاث في شركة IDC: بالرغم من أن السوق ما يزال منخفضًا، فإن الأداء في الربع الثاني يشير إلى أن الطلب بدأ يرتفع مع بدء السوق في الاستقرار مرة أخرى.

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وكان المحرك الرئيسي في الربع الثاني هو توفر أجهزة من الفئة المتوسطة محسنة بشكل كبير جلبت معها تصميمات وميزات مطلوبة مع تقليل السعر بشكل كبير.

تسليط الضوء على شركات تصنيع الهاتف الذكي:

حافظت سامسونج على المركز الأول في السوق للربع الثاني من العام وعادت إلى النمو السنوي بنسبة 5.5 في المئة مع شحنها ما مجموعه 75.5 مليون هاتف ذكي.

وشهدت هواوي انخفاضًا في حجم الشحنات بنسبة 0.6 في المئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2019، ومثلت أحجام الشحنات في الصين 62 في المئة من إجمالي شحنات هواوي في الربع الثاني من العام، حيث بلغت 36.4 مليون وحدة.

شحنت آبل 33.8 مليون جهاز آيفون جديد خلال الربع الثاني من عام 2019، مما شكل انخفضًا كبيرًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت شاومي انخفاضًا صغيرًا على أساس سنوي خلال هذا الربع حيث شحنت 32.3 مليون هاتف ذكي، فيما حققت أوبو أداءً جيدًا في الصين والهند، حيث استحوذت الصين والهند على ثلاثة أرباع شحناتها تقريبًا في الربع الثاني من عام 2019.