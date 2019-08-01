شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإشعاعات الصادرة عن أبراج المحمول تزيد خطر مشاكل الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأطباء فى مستشفى "سافيثا" للأسنان بالهند من الإشعاع الناتج عن أبراج الهواتف المحمولة وأنه قد يكون سبباً فى زيادة مشاكل الفم لدى الأشخاص.

وقال الدكتور "براتيبا رامانى"، أستاذ ورئيس قسم أمراض الفم والوجه والفكين بالمستشفى، "إن البيئة تلعب دوراً مهماً فى صحة الفم والأسنان، وحتى الإشعاع الصادر من أبراج الهواتف المحمولة يمكن أن يكون سببا فى مشاكل الفم.

وأشارت "رامانى" إلى أنه كجزء من البحث الذى يجرى حاليًا فى بعض المناطق القريبة من كليتنا فى شيناى، أخذنا مسحات الفم لنحو 250 شخصًا يعيشون بالقرب من أبراج تقوية الهواتف المحمولة، وتم بحث مسحات الفم عن وجود نوى صغيرة، ما يشير إلى تطوير أكثر فى الخلية، موضحا أنه تم العثور على نواة صغيرة فى نحو 10% من العينات المأخوذة من الفم".

وقال "راكيش ومار شاراما"، نائب رئيس معهد "سافيثا" للعلوم الطبية التابع للمستشفى، "إن وجود النواه الصغيرة يشير إلى وجود خلل ما فى الخلية ويزيد من خطر حدوث اضطرابات الفم، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للوقوف على المزيد مخاطر التعرض لإشعاعات أبراج الهاتف المحمول.