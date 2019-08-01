تكنولوجيا: من 2018 لـ 2019 .. هكذا انخفض اعتماد أبل على هواتف أيفون لتحقيق الأرباح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل أمس عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019 ، والذي يتوافق مع الربع الثاني من العام الحالى، وقد كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذى للشركة أن إيرادات أبل فى هذا الربع وصلت إلى 53.8 مليار دولار، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات فى الربع الثالث من العام المالى بنسبة 12.6% لتصل إلى 11.46 مليار دولار، وهو رقم قياسى جديد، لكن في نفس الوقت انخفضت مبيعات هواتف أيفون بمقدر 8% خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق فى إيرادات قطاعات الشركة خلال هذا الربع فى 2018 و 2019 الرابع الثالث خلال 2019: الرابع الثالث خلال 2019: - هواتف أيفون : بلغت حوالى 48% فقط. - قطاع الخدمات: حوالى 21%. - أجهزة ماك: حوالى 11%. - أجهزة ايباد: حوالى 9%. - الأجهزة القابلة للإرتداء: 10%. Advertisements الربع الثالث خلال 2018: الربع الثالث خلال 2018: - هواتف أيفون : كانت 56% . - قطاع الخدمات: حوالى 18%. - أجهزة ماك: حوالى 10%. - أجهزة ايباد: حوالى 9%. - المنتجات الأخرى: 7%.

2018

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