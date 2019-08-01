أجهزة Playstation من Sony قد تُصبح أغلى مستقبلاً بسبب الحرب التجارية

فاطمة أيت طالب - دبي - نجحت شركة Sony في تحقيق إنجاز جديد مميز يتمثل في بيع أكثر من 100 مليون وحدة من جهاز Playstation 4، ولكنها تتوقع ظهور غيوم سوداء في المستقبل. حذرت الشركة من أن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد يؤدي إلى إرتفاع أسعار أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها.

قال المدير المالي لشركة Sony، السيد Hiroki Totoki أنه في حالة إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التعريفات الجمركية على المنتجات المصنوعة في الصين، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار أجهزة Playstation. ويقول السيد Hiroki Totoki بأن شركة Sony تدرس عددًا من الخيارات للتعامل مع هذا الإحتمال وأن نقل هذه التكلفة الإضافة إلى العملاء هو أحد هذه الخيارات.

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لم تتخذ شركة Sony قرارًا نهائيًا بعد بشأن التعريفات الجمركية التي يتم توسيعها لتشمل منتجات أخرى. لن تضطر شركة Sony إلى القلق بشأن إرتفاع الأسعار إذا سارت المفاوضات بين البلدين بشكل جيد وتجنب إحتمال فرض رسوم إضافية.

هذا لا يزال يشكل مصدر قلق لشركة Sony مع العلم بأن هوامش الربح في أجهزة الألعاب المنزلية تكون في الغالب ضئيلة. وبالتالي، تعتمد الشركة عادة على العائدات التي تكسبها من خدماتها ومبيعات الألعاب. قد لا يترك ذلك لشركة Sony مساحة كبيرة لإستيعاب إرتفاع الأسعار بسبب التعريفات نفسها أو ببساطة بسبب نقل عملية إنتاج Playstation إلى بلد آخر. من الواضح أن شركة Sony تفضل أن يتم حل كل هذه المشاكل قبل أن تقوم بإطلاق جهاز Playstation 5 في العام المقبل.