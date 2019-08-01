سامسونج تحافظ على ريادتها لسوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، وتليها كل من Huawei وآبل

فاطمة أيت طالب - دبي - خرجت كل من Strategy Analytics و Counterpoint Research ببعض البيانات المهمة حول وضعية سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام. وعلى الرغم من الإنخفاض، فقد شهدت كل من سامسونج و Huawei زيادة متواضعة في الشحنات وحصتها في السوق.

ووفقا لمؤسسة Strategy Analytics، فهي تقول بأن الشحنات العالمية إنخفضت بنسبة 2.6 في المئة، بينما سجلت شركة سامسونج زيادة بنسبة 1.9 في المئة، في حين سجلت شركة Huawei زيادة بنسبة 1.7 في المئة، وتراجعت شركة آبل بنسبة 0.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تترجم هذه الأرقام إلى 76.3 مليون وحدة مباعة من قبل سامسونج و58.7 مليون وحدة مباعة من قبل شركة Huawei، ونحو 38 مليون وحدة مباعة من قبل شركة آبل.

حلت كل من Xiaomi و Oppo في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي بحصص سوقية تبلغ 9.4 في المئة و8.7 في المئة، حيث شهدت كلتا الشركتين زيادة طفيفة. ومع ذلك، إنخفضت إجمالي الشحنات بالنسبة لشركة Oppo بينما بقيت أرقام Xiaomi كما هي.

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تقدم مؤسسة Counterpoint Research نفس البيانات تقريبًا مع تفاصيل أكثر قليلا عن باقي العلامات التجارية التي تتحتل المراكز العشرة الأولى. تبلغ حصة سامسونج في السوق حوالي 20 في المئة، في حين تبلغ حصة Huawei حوالي 16 في المئة، وحصة آبل حوالي 10 في المئة. وعلى عكس تقرير Strategy Analytics، فهذا التقرير من مؤسسة Counterpoint Research يقول بأن الشحنات العالمية للهواتف الذكية إنخفضت بنسبة 1.2 في المئة فقط بدلاً من 2.6 في المئة.

ما يثير الإهتمام هو نمو شركة HMD Global Oy التي شهدت شحناتها زيادة بنسبة 20 في المئة في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبالتالي هذا الأمر أتاح لها الحلول في المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي. سجلت كل من Lenovo و Vivo أيضًا زيادة متواضعة على مستوى المبيعات بينما تكافح شركة LG للبقاء واقفة على قدميها. نمو Realme بلغ 848 في المئة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أنه تم إصدار أول هاتف ذكي من قبل هذه الشركة في الربع الثاني من العام الماضي فقط.