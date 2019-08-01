شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة كاليفورنيا تقاضى أمازون لانتهاك براءة اختراع مصباح LED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد كل من Amazon و Walmart و Target and Bed Bath & Beyond بتهمة انتهاك براءات الاختراع الخاصة بمصابيح LED.

ووفقا لما نشره موقع "انجادجيت"، أوضح مكتب المحاماة الذى يمثل جامعة كاليفورنيا فى سانتا باربارا أن هذه أول حملة فريدة من نوعها لإنقاذ براءات الاختراع ضد صناعة بأكملها.

يكمن الخلاف حول مصابيح LED ذات الشعيرات، والتي تسمى أحيانًا مصابيح "Edison" لأنها تشبه المصابيح الزجاجية المميزة لـ Edison بخيوط متوهجة، مثل المصابيح الأخرى، وتستخدم طاقة أقل بنسبة 90% من المصابيح العادية وتستمر لسنوات أطول، وأصبحت تقنية الـ LED، التي تم اختراعها في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا ، شائعة جدًا لدرجة أن تجار التجزئة الخمسة يبيعون المصابيح بكميات كبيرة.

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ووفقًا لما صرحت به جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، أنها حاولت تحذير تجار التجزئة من انتهاكهم وإنشاء تراخيص معهم، لكن جهود الجامعة لم تكن كافية للتصدي للانتهاك في كل مكان في هذه الصناعة، وتسعى الجامعة الآن إلى الحصول على تعويضات واتفاقيات ترخيص غير معلنة مع كل تاجر تجزئة، كما طلبت من لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) بدء التحقيق في الاستيراد غير المصرح به لمصابيح "LED "Edison، ومن المحتمل أن تصدر أوامر وقف وتوقف لمنع تجار التجزئة من بيع LED دون إذن.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات هذه المصابيح إلى مليار دولار في عام 2019، وفقًا لأوراق المحكمة، بينما تبحث جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا إلى تخفيضات عادلة، ويقول فريقها القانوني أن رسوم الملكية ستساعد في تمويل الاختراعات المستقبلية.

وقال سيث ليفي، أحد المحامين عن الجامعة: "تهدف هذه الحملة إلى ضمان احترام حقوق براءات الاختراع في جامعة كاليفورنيا حتى تتمكن من إعادة الاستثمار في التعليم والبحث لخلق المزيد من التقنيات المتغيرة للعالم، كما يرسل رسالة إلى القطاع الخاص بعدم العبث بحقوق الملكية الفكرية للجامعات".