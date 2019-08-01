شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سيارات أمريكية تستحوذ على شركة ناشئة لتطوير سياراتها ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت "فورد" على شركة Quantum Signal ومقرها "ميشيجان" لمساعدتها فى حل المشكلات التى واجهتها عند إطلاق سياراتها ذاتية القياد،ة لتعزيز هدفها المتمثل فى إطلاق أعمال تجارية لسيارات ذاتية القيادة.

وجاءت هذه الخطوة بعد اعتراف رئيس شركة فورد "جيم هاكيت" بأن الشركة بالغت فى تقدير وصول سياراتها ذاتية القيادة نظرًا لكثرة المشكلات فى السيارة.

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ووفقًا لما نشره موقع "انجادجيت" لعب فريق Quantum Signal دورًا مهمًا فى مساعدة الجيش الأمريكى على تطوير برامج، يمكنها التحكم فى السيارات على بعد آلاف الأميال.

وقال "راندى فيسينتانير" المدير التقنى لشركة فورد: "خبرة Quantum Signal ستمنح شركة صناعة السيارات وسيلة لخلق بيئات محاكاة شاملة يمكنها استخدامها لاختبار سياراتنا المستقلة، حيث سيتم استخدام خبرتها فى أنظمة الاستشعار والادراك للاستخدام الجيد أيضًا".

وأضاف: "يمكن إعادة استخدام جميع أعمال الشركة لدعم سيارات فورد ذاتية القيادة للمساعدة فى تحسين قدرتها على تحليل البيئة المحيطة بها، حيث سيعمل فريق Quantum Signal على تطوير البرمجيات ونماذج الأجهزة للمساعدة فى ضمان أن فورد يمكنها نشر أول أسطول سيارات ذاتية القيادة فى عام 2021.