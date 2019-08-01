شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يمنع المواقع من تتبع مستخدمى وضع التصفح الخفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت جوجل من قبل بأنها على استعداد لجعل مواقع الويب تحترم وضع التصفح المخفى سواء أعجبهم ذلك أم لا؟ وأصدرت اليوم تحديث Chrome 76 لنظامى Linux وMac وWindows والذى يغلق ثغرة تسمح للمواقع باكتشاف التصفح الخفى.

ووفقًا لما نشره موقع "انجادجيت"، يعتمد الكثير من المستخدمين على ميزة التصفح المتخفى لتفادي استخدام برامج الدفع الآمنة بالمواقع، حيث لا يتوفر لديهم سوى عدد قليل من المقالات المجانية شهريًا، كما أن متطلبات تسجيل الدخول الخاصة بهم ساعدتهم على الأقل في تتبع هؤلاء القراء المجانين.

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وبعد إصدار التحديث، سيتعين عليهم إما البحث عن طرق أخرى لتحديد موقع التصفح الخفي، وهو شيء تعتزم جوجل إيقافه أو قبول أن هؤلاء المستخدمين لن يتعرضوا لأي عوائق في المستقبل.