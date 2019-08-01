شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخصية جديدة تنضم للعبة "سوبر سماش".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت شخصية Hero الجديدة للعبة Super Smash Bros. Ultimate خلال تحديث جديد للعبة صدر مساء أمس، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

وتم استدعاء هذه الشخصية من لعبة "دراجون كويست" وهى سلسلة أسطورية من الألعاب، تنافس "فاينل فانتسى" فى كل من العمر والشعبية الدولية.

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وتصل شخصية Hero إلى فيلم "Super Smash Bros. Ultimate" مزودة بسيف ودرع ، مع تعويذات Dragon Quest المألوفة مثل "Frizz" و "Zap" و "Woosh".





وستقوم الشخصية بحركات أكثر من أي شخصية أخرى، كما يمكن للاعبين استخدام هجمات B-button الخاصة به لإلقاء أكثر من 12 تعويذة مختلفة، لكن بعضها لن يكون متاحًا إلا بشكل عشوائي.