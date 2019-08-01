- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخصية جديدة تنضم للعبة "سوبر سماش".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت شخصية Hero الجديدة للعبة Super Smash Bros. Ultimate خلال تحديث جديد للعبة صدر مساء أمس، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".
وتم استدعاء هذه الشخصية من لعبة "دراجون كويست" وهى سلسلة أسطورية من الألعاب، تنافس "فاينل فانتسى" فى كل من العمر والشعبية الدولية.
وتصل شخصية Hero إلى فيلم "Super Smash Bros. Ultimate" مزودة بسيف ودرع ، مع تعويذات Dragon Quest المألوفة مثل "Frizz" و "Zap" و "Woosh".
وستقوم الشخصية بحركات أكثر من أي شخصية أخرى، كما يمكن للاعبين استخدام هجمات B-button الخاصة به لإلقاء أكثر من 12 تعويذة مختلفة، لكن بعضها لن يكون متاحًا إلا بشكل عشوائي.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شخصية جديدة تنضم للعبة "سوبر سماش".. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.