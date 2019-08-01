شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو الخدمات السحابية بنسبة 31 ٪ فى 2018 .. وأمازون فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نما سوق "البنية التحتية العالمية كخدمات (IaaS)" بنسبة 31.3 % فى عام 2018 إلى 32.4 مليار دولار، مرتفعًا من 24.7 مليار دولار فى عام 2017، مع ظهور أمازون مرة أخرى كأكبر مورد لخدمات التخزين السحابى، تليها مايكروسوفت و Alibaba و جوجل و ibm، وذلك بحسب تقرير جديد لشركة جارتنر.

وتعد البنية التحتية هى أحد الخدمات السحابية، حيث توفر للشركات تأجير خوادم افتراضية وشبكات وتخزين سحابى، وبهذا توفر الشركات تكاليف كثيرة مثل امتلاك مركز بيانات وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

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وبحسب موقع toi الهندى، فقال "سيد ناج"، نائب رئيس الأبحاث فى شركة جارتنر فى بيان: "على الرغم من النمو القوى فى جميع المجالات، فإن توحيد السوق السحابية يفضل مقدمى الخدمات المهيمنين، مع فقدان مقدمى الخدمات الأصغر والمتخصصين حصتها، وهذا مؤشر على أهمية قابلية التوسع عندما يتعلق الأمر بأعمال Cloud IaaS العامة.

وأشار التقرير إلى أنه فى عام 2018، استحوذت خمس شركات على حوالى 77 % من سوق IaaS العالمى، ارتفاعًا من أقل من 73 % فى عام 2017، وسيستمر توحيد السوق حتى عام 2019، مدفوعًا بمعدل نمو مرتفع لمقدمى الخدمات الرئيسيين، الذين شهدوا نموًا كليًا من 39 % من 2017 إلى 2018 مقارنة مع نمو أكثر تواضعا من 11 % لجميع مقدمى الخدمات الآخرين خلال نفس الفترة.

وقد واصلت أمازون قيادة سوق IaaS بحوالى 15.5 مليار دولار إيرادات فى عام 2018، بزيادة 27 % عن عام 2017، فهى تمثل ما يقرب من نصف سوق IaaS وتواصل التوسع فى أسواق تكنولوجيا المعلومات الجديدة عبر خدمات جديدة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ، وتنمية الأعمال السحابية الأساسية، فيما حصلت مايكروسوفت على المركز الثانى فى سوق IaaS حيث تجاوزت الإيرادات 5 مليارات دولار فى عام 2018، مرتفعة من 3.1 مليار دولار فى عام 2017.