شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تحديث تصميم Starship سيكون فى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX مركبة الفضاء Starship ، التى ستكون قادرة على الانطلاق للمريخ، وأعلن ماسك مؤخرا أن التحديث المقبل لها سيكون قريبا فى منتصف شهر أغسطس المقبل، بعد إجرائه لعدة تغييرات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، وعد مؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي للشركة، بأنه سيكشف عن أحدث تغييرات تصميم المركبة الفضائية بعد أن استكمل أول نموذج للتجربة، والمعروف باسم Starhopper، أول انطلاق تجريبي له.

وقال ماسك: "إن هذا الإنجاز حدث الأسبوع الماضي في منشأة جنوب تكساس في بوكا تشيكا، وبالتالي فإن التحديث سيأتي قريبًا، ربما بحلول منتصف أغسطس".

وكتب ماسك على حسابه على تويتر: "الآن وقد طار الصاروخ، سيتم تحديث Starship خلال أسبوعين أو نحو ذلك".

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وقدم ماسك تصميمًا مفصلاً أول مرة في سبتمبر 2016 ، أثناء حديثه في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) السنوي في المكسيك، وفي ذلك الوقت، كانت مركبة 100 راكب قابلة لإعادة الاستخدام والمعزز الضخم الذي سيطلقها من الأرض يطلق عليها معًا نظام النقل بين الكواكب (ITS).

وقام ماسك ببعض التغييرات في اجتماع IAC التالي، الذي حدث في أستراليا في سبتمبر 2017، حيث قال حينها إن ITS أصبحت BFR، اختصارًا لـ "Big Falcon Rocket"، ثم حدث تحديث آخر في سبتمبر 2018، عندما قال ماسك أن طول صاروخ مركبة الفضاء يصل إلى 387 قدمًا (118 مترًا) عند الإطلاق.

وبعد شهرين، أعلن ماسك تغيير اسم BFS إلى Starship، وكان BFR يطلق عليه Super Heavy، وبعد أسبوعين الجميع فى انتظار تحديث آخر.