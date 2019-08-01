الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z5 مع المعالج Snapdragon 712، وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاق الهاتف Vivo Z5x في شهر مايو الماضي، قررت شركة Vivo الآن إزاحة الستار رسميًا عن نسخة أخرى من هذا الهاتف تحمل ببساطة إسم Vivo Z5 وتضم كاميرا أفضل ومعالج أقوى، وكاميرا أمامية في قطع صغير يتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن مستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة.

في الواقع، الهاتف Vivo Z5 الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB.

وفيما يخص الكاميرات، فالهاتف Vivo Z5 الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية لهذا الهاتف، فهي تضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل يدعم تقنية دمج البكسلات.

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الهاتف Vivo Z5 الجديد يضم كذلك بطارية ضخمة بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W والشحن العكسي للأجهزة الأخرى. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo Z5 يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1.

الهاتف Vivo Z5 الأحدث من شركة Vivo سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق المتدرج والأخضر المتدرج والبنفسجي المتدرج، وسيكلف ما يعادل 230$ لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 275$ لنسخة 6GB/128GB، بينما سيتم عرض نسخة 6GB/256GB للبيع مقابل 290$، ونسخة 8GB/128GB مقابل 330$. وللآسف، نحن لحد الآن لا نعرف ما إذا كان سيتم إطلاق الهاتف Vivo Z5 خارج الصين أم لا.