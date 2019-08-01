سامسونج تعلن عن Galaxy Tab S6 لمنافسة iPad Pro

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن جهازها الجديد (Galaxy Tab S6)، وهو حاسب لوحي يعمل بنظام أندرويد مصمم لتلبية احتياجات العمل والترفيه.

ويعد الحاسب الجديد الرد من شركة سامسونج على حاسب آبل (iPad Pro) وحاسب مايكروسوفت (Surface Pro).

ويدعم (Galaxy Tab S6) الإدخال من خلال القلم الإلكتروني، ويتضمن صندوق الحاسب قلمًا إلكترونيًا، ويمكن ربطه بغلاف لوحة مفاتيح اختياري.

وتطرح سامسونج الحاسب بدءًا من 6 سبتمبر، على أن يتوفر بنسختين، الأولى بمساحة تخزين 128 جيجابايت و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مقابل 649 دولارًا، والثانية بمساحة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مقابل 729 دولارًا.

وتقول سامسونج: إن إصدار (LTE) من حاسب (Galaxy Tab S6) سيكون متاحًا في وقت لاحق من العام.

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ويوجد الحاسب الجديد في الفئة العليا من مجموعة أجهزة أندرويد اللوحية الحالية من سامسونج، والتي تتضمن (Galaxy Tab A) المنخفض المواصفات و (Tab S5e) المتوسط المواصفات الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

ويتمتع (Galaxy Tab S6) بشاشة OLED بقياس 10.5 إنشًا، وبدقة 2560×1600 بيكسلًا، على غرار شاشة (Tab S4)، لكن سامسونج قلصت الإطار الخارجي.

كما استبدلت نظام تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجوه بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

وخفضت سامسونج السماكة والوزن الكلي للحاسب اللوحي إلى سماكة 5.7 ميليمتر و 420 جرامًا، وهناك أربع مكبرات صوت على الحواف، اثنان على كل جانب عندما يكون الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.

ويحتوي (Galaxy Tab S6) على معالج (Snapdragon 855) من كوالكوم، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير، والتي تقول الشركة: إنها تسمح بتشغيل الحاسب لمدة تصل إلى 15 ساعة.

وأضافت الشركة نظام كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية بعدسة قياسية وعدسة واسعة الزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويأتي الجزء الخلفي من الحاسب بشريط مغناطيسي يتيح لقلم (S Pen) المرفق الارتباط بالجهاز اللوحي، ويمكن للجهاز شحن القلم عند ربطه، مثل جهاز (iPad Pro) وقلم (Apple Pencil)، كما أنه يتمتع بإشعار شحن على الشاشة عند إرفاقه.

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ويتميز قلم (S Pen) بميزات التحكم عن بعد المشابهة لميزات قلم (S Pen) الذي يأتي مع هاتف (Galaxy Note 9)، بما في ذلك القدرة على التقاط الصور عن بعد، وهناك أيضًا إيماءات جديدة للتمرير عبر الوسائط والوظائف الأخرى أثناء الضغط على القلم.

وأعادت الشركة تصميم لوحة المفاتيح لتشمل لوحة تعقب صغيرة، وتتصل لوحة المفاتيح، التي يمكن شراؤها مقابل 179 دولارًا، بالحاسب اللوحي من خلال مجموعة من الدبابيس على الحافة اليسرى، ويمكن فصلها عن الغلاف الخلفي، والذي يعمل أيضًا كمسند للجهاز اللوحي.

ويعمل جهاز (Galaxy Tab S6) بواسطة نظام أندرويد باي 9.0 مع الإصدار 1.5 من واجهة سامسونج (OneUI)، كما أنه يدعم واجهة منصة (DeX)، والتي توفر تجربة تشبه سطح المكتب عند استخدام الحاسب اللوحي مع لوحة المفاتيح.

وتحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على مفتاح وظيفي لتشغيل (DeX) بسرعة، ويمكن وصل (DeX) إلى شاشة خارجية باستخدام منفذ USB من النوع C.