صفقة اليوم.. احترف مهارات ريادة الأعمال في 27 ساعة فقط!

الحزمة الكاملة لاحتراف مهارات ريادة الأعمال The Complete Entrepreneurship Mastery Bundle

عدد الدورات: 13

عدد الدروس: 308

المدة: 27 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم الكثير من أسرار واستراتيجيات بعض أنجح رجال الأعمال في العالم، وكيفية التوصل إلى أفكار رائعة وتحويلها إلى أعمال ناجحة من خلال الاستفادة من الويب والتقنيات الجديدة الأخرى.

بالإضافة إلى اكتشاف أسرار رواد الأعمال لتحقيق التوازن والنجاح في الحياة العملية، ستتعلم كيفية استخدام أدوات الإنتاجية لتجنب إهدار الوقت، وتطوير المنتجات، واكتشاف قنوات التوزيع والتسويق المختلفة، وكيفية بناء جمهور يمكنك التسويق إليه.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2587 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

عندما يتعلق الأمر ببدء مشروعك الناشئ، فلن يكون هناك ثوابت معينة يمكن أن تتبعها لتصل إلى قمة النجاح، لكن كما يخبرنا أنجح رواد الأعمال هناك قواسم مشتركة يمكن تطوير مهاراتك فيها قبل تجربة بدء مشروعك الخاص. ابتداءً من الوصول إلى الحد الأدنى من النفقات العامة باستخدام البرامج المتخصصة، وإيجاد توازن صحي بين العمل والحياة، وانتهاءً بكيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي عادةً يرتكبها رواد الأعمال الجدد.

تساعدك حزمة Complete Entrepreneurship Mastery Bundle على تعلم أسرار واستراتيجيات بعض أكثر رواد الأعمال نجاحًا في العالم، وكيفية التوصل إلى أفكار رائعة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2587 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 13 دورة تدريبية، وأكثر من 300 درس، وما يصل إلى 27 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك في إنشاء مشروعك، واكتساب مهارات جديدة للمساعدة في تطويره.

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بمجرد حصولك على هذه الحزمة ستتعلم الكثير من أسرار واستراتيجيات إنشاء مشاريع تجارية ناجحة، وكيفية التوصل إلى أفكار رائعة، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة من خلال الاستفادة من الويب والتقنيات الجديدة الأخرى، واكتشاف أسرار رواد الأعمال لتحقيق التوازن والإنجاز والنجاح، ومعرفة المخاطر التي يجب تجنبها.

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بالإضافة إلى تعلم أساسيات إدارة الأعمال، وكيفية استخدام أدوات الإنتاجية لتجنب إهدار الوقت، وكيفية تطوير المنتجات، واكتشاف قنوات التوزيع والتسويق المختلفة، وكيفية بناء جمهور يمكنك التسويق إليه.

تضم الحزمة دورة تدريبية حول إيجاد فكرة مشروع بسيط عبر الإنترنت، وإطلاقه ومواصلة المبيعات لفترة طويلة من الوقت، وتسويق منتجات أخرى، وكيفية تحويل أفكارك إلى مشاريع ناجحة دون إنفاق الكثير من الوقت والمال.

كما تحتوي الحزمة على دورة أخرى للتدريب على ما يلزم لبدء نشاط تجاري إبداعي من المنزل، والتعرّف على استراتيجيات البيع على موقع Etsy، بما في ذلك: من أين تبدأ، وما هي المنتجات التي يمكنك بيعها على المنصة، وكيفية إدراجها في Etsy ، وكيفية تحسين ترتيب منتجاتك على الموقع.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

The Disruptive Entrepreneur

eBook Product Launch: A Step-by-Step Guide For Beginners

Amazon FBA Business For Beginners

Starting An Etsy Business For Beginners

Entrepreneurship: Prosper In A Natural Products Startup

Guide To Starting & Running A Creative Business From Home

Infopreneur: Create Information Products & Online Courses

Work Life Balance For Entrepreneurs: The Complete Guide

Learn How To Make Money Online

Productivity Hacks For Entrepreneurs

How To Turn Your Passion Into An Online Business

Build An Online Business

Kindle Publishing: How To Create 6 Income Streams From Books

الحصول على الصفقة: من هنا.