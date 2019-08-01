شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تعلن عن وصول عدد المشتركين إلى 108 مليون وخسارة في الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة بث الموسيقى الشهيرة "سبوتيفاى" فى تقريرها عن الربع الثانى من العام الحالى، أن عدد المشتركين لديها ارتفع بنسبة 31٪ على أساس سنوى ليصل إلى 108 ملايين مشترك فى نهاية يونيو الماضى، وكان هذا الرقم أضعف مما توقعته سبوتيفاى ولكنه لايزال أعلى بكثير من أقرب منافسيها، وهى خدمة "أبل ميوزك" التى كان عدد المشتركين فيها 60 مليون مشترك فى يونيو.

وقالت "سبوتيفاى" إن 232 مليون شخص يستخدمون الآن الخدمة مرة واحدة على الأقل شهريًا، بزيادة 29٪ عن العام السابق، وذلك بفضل الخدمة المجانية التى توفرها وتتيح لأى شخص الاستماع إلى الموسيقى مع الإعلانات على عكس أبل.

ووفقا لموقع "تك انسايدر" لم تكشف أبل مطلقًا عن إحصائيات المستخدم الشهرية النشطة؛ وذلك لأن جميع الأشخاص الذين يستخدمون Apple Music تقريبًا هم مشتركون ويدفعون مقابل الحصول على الأغانى.

وتراجعت أسهم سبوتيفاى بنسبة 5.7 ٪ إلى 146.29 دولار، وكانت خسارة أرباحها أكبر من المتوقع، ولم يكن نمو المشتركين قويًا كما توقعت الشركة فى أبريل.

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