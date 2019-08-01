شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور ذكاء اصطناعى جديدا يساعد فى إنقاذ حياة المرضى فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يتم التحدث عن الذكاء الاصطناعى باعتباره الحل المستقبلى للعديد من أكبر مشكلات العالم، وبالنسبة لكثير من الخبراء الذين يطورون تلك التكنولوجيا، تأتى الصحة فى مقدمة القائمة، وحاليا تعمل شركة DeepMind التى تملكها الشركة الأم لجوجل، على عدد من المشاريع التى الخاصة بالصحة العامة.

ونشرت اليوم أحدث الأبحاث التى تُظهر كيف يمكن للأطباء التنبؤ ببعض الأشياء التى تساعد فى إنقاذ حياة مريض على وشك الموت، وذلك لأن المرضى المقيمين فى المنشآت الطبية معرضون لخطر الإصابة بظروف مفاجأة يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة على صحتهم، على سبيل المثال، يودى مرض الكلى الحاد بحياة 500000 مريض أمريكى كل عام.

ويمكن أن تكون إصابات الكلى الحادة قاتلة، كما أنها تشكل مشكلة حقيقية للأطباء، لأنه ليس من الصعب اكتشافها فحسب، بل يمكن أيضًا أن تتسبب فى تدهور حالة المرضى بسرعة.

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ولكن الذكاء الاصطناعى الذى تطوره DeepMind يمكن أن يساعد الأطباء على اكتشاف إصابات الكلى المحتملة قبل 48 ساعة من حدوثها، مما يمنحهم وقتًا ثمينًا للتغلب على المشكلة.

وفى دراسة نشرت فى مجلة Nature، أوجزت DeepMind العمل الذى أجرته فى الولايات المتحدة والذى استخدمت فيه بيانات كبيرة لتطوير أدوات التعلم الآلى التى تنبأت بشكل صحيح بإصابة المرضى بالكلى، ووصلت الدقة إلى التنبؤ بشكل صحيح بحالى 9 من كل 10 مرضى.

وفى المستقبل ، تأمل DeepMind فى الجمع بين هذه التكنولوجيا مع نظامها Stream، بالإضافة إلى تمكين الاتصال بين الفرق السريرية ومراجعة المعلومات الطبية التى تسمح للأطباء باتخاذ قرارات علاجية أكثر كفاءة.