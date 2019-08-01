كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تسعى لنظارات الواقع المعزز بقدرات قراءة ذهنية

متابعة-سنيار: اتضح أن بحث فيسبوك عن أجهزة الكمبيوتر التي تقرأ الدماغ لا يزال جاريا، وأن هذا العمل قد يكون له انعكاسات مهمة على واحد من مشاريع الشركة الطموحة: نظارات الواقع المعزز.

في يوم الثلاثاء، قدم Facebook أول تحديث مهم لأبحاثه على واجهة الدماغ الحاسوبية منذ إطلاق المشروع على خشبة المسرح في F8 في عام 2017.

الهدف النهائي للعمل، كما وصفه فيسبوك، هو إنشاء نظام قادر على “فك تشفير الكلام الصامت” دون الحاجة إلى زرع الأقطاب الكهربائية في الدماغ.

وقال باحثون من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، كانوا يتعاونون مع Facebook، إنهم اتخذوا خطوة مهمة نحو هذا الهدف في ورقة جديدة نشرت في مجلة Nature.

ابتكر الباحثون، الذين كانوا يعملون مع أشخاص يخضعون لجراحة دماغية بالفعل لعلاج الصرع، خوارزمية تمكنت من “فك تشفير مجموعة صغيرة من الكلمات الكاملة من نشاط الدماغ في الوقت الفعلي.”

يلاحظ موقع Facebook أن العمل مع مرضى جراحة الدماغ بعيد عن النهج “غير الجراحي” الذي يسعون إليه، ولحل هذه المشكلة، يحاول موقع Reality Labs التابع لـ Facebook، وهو موطن أبحاث الشركة AR و VR، استخدام أساليب أخرى، يتعلق أحدها بمحاولة اكتشاف نشاط الدماغ من خلال مراقبة مستويات الأكسجين في المخ من خلال “جهاز محمول يمكن ارتداؤه مصنوع من أجزاء من المستهلك”.

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“إنه ضخم حاليا وبطيء وغير موثوق به”، وفقًا لموقع Facebook، ولكن لا يزال بإمكانه يوما ما أن يشق طريقه إلى سماعات الواقع الافتراضي للشركة أو نظارات الواقع المعزز المخطط لها.

وقال فيسبوك في بيان: “في حين أن قياس الأوكسجين قد لا يسمح لنا أبدا بفك تشفير الجمل المتخيلة، فإن القدرة على التعرف حتى على عدد قليل من الأوامر المتخيلة، مثل” المنزل “و” الاختيار “و” الحذف “، ستوفر طرقا جديدة تماما للتفاعل مع أنظمة VR الحالية – ونظارات AR المستقبلية.”

“بفضل تسويق التقنيات الضوئية للهواتف الذكية و LiDAR، نعتقد أنه يمكننا إنشاء أجهزة BCI صغيرة ومريحة تسمح لنا بقياس الإشارات العصبية أقرب إلى تلك التي نسجلها حاليا باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة – وربما حتى فك تشفير الكلام الصامت في نفس الوقت.”

هذا يضيف فجوة جديدة ومثيرة للاهتمام لنظارات AR المخطط لها على Facebook، والتي ما زلنا لا نعرف عنها سوى القليل نسبيا، وكان كبير العلماء في جامعة Oculus، مايكل أبرش، أعلن في عام 2017، إن النظارات ستكون جاهزة في غضون خمس سنوات على الأقل، وربما خلال عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين، جاء الكثير مما نعرفه من براءات اختراع متفرقة، وإذا كان Facebook يريد أن تتمتع النظارات بقدرات قراءة ذهنية، فإن الإطار الزمني لمدة 10 سنوات يبدو أكثر احتمالًا.

بطبيعة الحال، فإن احتمال قدرة Facebook، وهي شركة تم تغريمها للتو 5 مليارات دولار بسبب انتهاكها لخصوصية مستخدميها، على اكتشاف أفكارك قد لا تكون جذابة بشكل خاص، ويقول علماء في مختبرات Reality في فيسبوك إنهم يفكرون بالفعل في الآثار الأخلاقية للتكنولوجيا، ولكنهم لا يقدمون أي تفاصيل.

وكتب فيسبوك”:”إنها رؤية مغرية، لكنها تتطلب روح المبادرة وعزيمة كبيرة وعقلا متفتحا”.