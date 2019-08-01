تكنولوجيا: العثور على حفرة بالمريخ تكشف لحظة تشكيل الكوكب قبل 3 مليارات عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن تسونامى عملاق حدث على سطح المريخ منذ 3 مليارت عام، بسبب اصطدام الكويكب، وأعاد تشكيل سطحه منذ ذلك الوقت.
وحدد الباحثون موقع فوهة Lomonosov Crater، التى يبلغ عرضها 75 ميلًا، باعتبارها مكان اصطدام الكويكب، مما أدى إلى ظهور ميزات فريدة لمنطقة تعرف باسم Thumbnail Terrain.
وقد توصل الباحثون من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية لهذه النتائج من خلال التحقيق فى 10 حفر أثرية تقع شمال منطقة تسمى Arabia Terra، في الدراسة التي نشرت في مجلة الكواكب الجيوفيزيائية للأبحاث.
وهنا يشتبه العلماء في أن تسونامي لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد، مدعومًا برواسب غير عادية، ونظر الفريق في الحفر على أساس القطر والموقع والخصائص، التي قد تتماشى مع التسونامي الضخم ووجدت أن فوهة Lomonosov Crater تتناسب مع الوصف.
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