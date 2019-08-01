شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم من خلال ما تم نشره فى موقع "بيزنس انسايدر"..





استمر تباطؤ مبيعات أجهزة أيفون من أبل فى الربع الثالث من عام 2019، ولكن نمو أجهزة ماك يمكن أن يساعد فى تحقيق أعلى الأهداف، حيث انخفضت مبيعات أيفون بنسبة 12% لكنها كانت أفضل مما توقع المحللون.





أعلنت شركة "هواوى" الصينية عن زيادة هائلة فى المبيعات خلال النصف الأول من عام 2019، وعلى الرغم من الضغوط التى فرضها الحظر التجارى الأمريكى، حيث ارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة 23% ليصل إلى 401.3 مليار يوان صينى بما يعادل 58.3 مليار دولار.





كشفت "تسلا" عن العثور على موظف يبلغ من العمر 61 عاما ميتا فى الطابق الثالث من مصنع Gigafactory ، وذلك وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

وقال قسم شرطة مقاطعة "ستورى" أن المتوفى يدعى "مايكل جونستون"، ولا تزال إدارة الشرطة تحقق فى أسباب الوفاة، وأظهرت النتائج الأولية أن الوفاة تبدو وكأنها لأسباب طبية.

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أعلنت فيس بوك أنها تخطط لزيادة التفاعل بين المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر، إذ تسعى لإعطاء المستخدمين القدرة على الكتابة باستخدام أدمغتهم دون الحاجة لاستخدام أيديهم، وهذا المشروع سيكون بالتعاون مع مجموعة من الباحثين فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو، ويقول الباحثون إن هدفهم هو فك شفرة 100 كلمة فى الدقيقة باستخدام مفردات من 1000 كلمة مع الحفاظ على معدل خطأ أقل من 17%.





تساعد وكالة ناسا الأمريكية 13 شركة على تطوير التقنيات التى يمكن أن تفيد مهامها المستقبلية، والتى من بينها شركتى SpaceX وBlue Origin الفضائية، ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى أوضح جيم رويتر، المدير المشارك لمهمة تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، أن الوكالة حددت المجالات الرئيسية التى تحتاجها للبعثات المستقبلية، بما فى ذلك الرحلات الجوية المخطط لها إلى القمر والمريخ.





قال "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لأبل أن الشركة ترغب فى الاستمرار فى تصنيع كمبيوترها "ماك برو" فى الولايات المتحدة بعد التقارير التى أفادت انها تنقل إلى الصين.

وتأتى تعليقات "كوك" بعد أن ذكر "بلومبرج" الأسبوع الماضى أن شركة أبل طلبت من الرئيس "دونالد ترامب" استبعاد مكونات جهاز "ماك برو" الجديد من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وبعد يومين رد الرئيس "دونالد ترامب" قائلا: "آبل لن تتلقى طلبها وعلى الشركة إعادة تصنيع منتجاتها فى الولايات".





تعاونت Ring العلامة التجارية لكاميرات المراقبة التابعة لشركة أمازون، مع حوالى 200 من وحدات الشرطة والقانون فى جميع أنحاء الولايات المتحدة لتسليم كاميرات مراقبة لهم، ولم تكشف Ring أبدًا عن العدد الدقيق للشراكات التى تحتفظ بها مع جهات تطبيق القانون.