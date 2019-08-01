شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور تقنية تمكن المستخدمين من الكتابة بأدمغتهم بدلا من أيديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن خططه لزيادة التفاعل بين المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر، لإعطاء المستخدمين القدرة على الكتابة باستخدام أدمغتهم بدلا من أيديهم.

ووفقا لما نشر فى موقع "بيزنس انسايدر"، من الناحية النظرية يعتمد مشروع "فيس بوك" على استخدام نظارات الواقع الافتراضى التى تم تطويرها بواسطة فيس بوك، لتزويد المستخدمين بتجربة خالية تماما من استخدام اليدين.

وقد أعلن فيس بوك أمس ان هذا المشروع سيكون بالتعاون مع مجموعة من الباحثين فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو، حيث تمكن الباحثون لأول مرة من تحليل نشاط الدماغ من المشاركين فى الدراسة أثناء التحدث وفى نفس الوقت فك شفرة ما قيل على شاشة الكمبيوتر، وهو ما لم يكن متاح فى الأبحاث السابقة.

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وأشار الباحثون فى مشروع "فيس بوك" أنهم مازالوا قادرين فقط على التعرف على عدد محدود من الكلمات والعبارات مع مرور الوقت، ويقول الباحثون إن هدفهم هو فك شفرة 100 كلمة فى الدقيقة باستخدام مفردات من 1000 كلمة مع الحفاظ على معدل خطأ أقل من 17%.

وأفادت فيس بوك أنه إلى جانب توفير التمويل اللازم للبحث يعمل فريق صغير من موظفى فيس بوك جنبا إلى جنب مع فريق الباحثين فى سان فرانسيسكو لتوفير الدعم الهندسى والمدخلات .