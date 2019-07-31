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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Kiki AI” رفيق آلي قادر على التعلم متاح على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: تم إطلاق رفيق آلي جديد عبر Kickstarter هذا الأسبوع يسمى Kiki، قادر على التعلم بفضل ذكائه الاصطناعي.
وقال مطورو الروبوت أن شخصيته ستنمو وتتطور أثناء التفاعل معه.
ففي البداية تتشابه كل الروبوتات ولكنها تتغير لتختلف عن بعضها البعض، حيث أنها تطور مهارات متنوعة، من خلال قضاء المزيد من الوقت مع المستخدم، كما أنها يمكن أن تكون اجتماعية أو عاطفية أو حتى عصبية.
الروبوت الذي تم إطلاقه عبر موقع التمويل الجماعي Kickstarter متاح للدعم، وتبدأ التعهدات من 799 دولارا أو حوالي 657 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ شحنه إلى الداعمين في وقت ما من مايو 2020.
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