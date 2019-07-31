شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على العمر الحقيقى للقمر .. أكبر مما كنا نعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت دراسة جديدة قام بها علماء الأرض بمعهد الجيولوجيا وعلم المعادن بجامعة كولونيا عن تشكل القمر بعد 50 مليون عام من تكوين النظام الشمسى.

ونقلاً عن موقع “Phys” الأمريكى، كشفت الدراسة الجديدة إلى أن القمر أقدم بكثير مما كان يعتقد سابقًا، وقد قدرت الأبحاث السابقة أن القمر قد تشكل بعد حوالى 150 مليون عام من تكوين النظام الشمسى، ولتحقيق هذه النتائج قام العلماء بتحليل التركيب الكيميائى لمجموعة متنوعة من العينات التى تم جمعها خلال بعثات أبوللو.



ففى 21 يوليو 1969، اتخذت البشرية خطواتها الأولى على سطح القمر حيث قام طاقم أبولو 11 بجمع وإرجاع 21.55 كجم من العينات إلى الأرض، ومن المهم أيضًا تحديد عمر القمر لفهم كيف وفى أى وقت تشكلت الأرض وكيف تطورت فى بداية النظام الشمسى.

وتركز هذه الدراسة على النتائج الكيميائية لأنواع مختلفة من العينات القمرية التى جمعتها بعثات أبولو المختلفة، وقد كشفت الدراسة أنه من المحتمل أن يكون القمر قد تشكل من خلال تصادم عملاق بين جسم كوكبى بحجم المريخ والأرض.