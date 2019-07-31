تكنولوجيا: سوني تحقق مبيعات 100 مليون وحدة من وحدة التحكم في الألعاب PS4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن تحقيق مبيعات تصل إلى 3.2 مليون وحدة من وحدة التحكم في الألعاب PS4 خلال الربع الثاني من 2019، ليصل إجمالي مبيعات سوني من وحدة التحكم في الألعاب إلى 100 مليون وحدة حتى نهاية شهر يونيو.

أطلقت شركة سوني وحدة التحكم في الألعاب PS4 للمرة الأولى منذ 5 سنوات و7 أشهر، حيث حققت وحدة التحكم في الألعاب إجمالي مبيعات 100 مليون وحدة خلال هذه الفترة، لتكون أول وحدة تحكم في الألعاب تحقق هذا الرقم القياسي في المبيعات خلال هذه الفترة.

ولقد أكد المحلل Daniel Ahmad في تقريره على أن وحدة التحكم في الألعاب PS4 إستطاعت أن تتخطى مبيعات PS2، و Nintendo Wii.

كما كشف تقرير سوني على أن 50 مليون وحدة من إجمالي 100 مليون وحدة من PS4 قد تم بيعها خلال الثلاثة سنوات الأخيرة فقط، إلا أن وحدة PS4 تشهد تراجع في المبيعات بشكل تدريجي، حيث سجلت مبيعات 19 مليون وحدة في 2017، بينما سجلت سوني مبيعات 17.8 مليون وحدة في 2018.

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وتشير التوقعات إلى أن تراجع مبيعات PS4 يعود إلى إقتراب إطلاق الجيل الجديد من وحدات التحكم في الألعاب التي تعرف الآن بPS5، حيث تأتي منصة الألعاب القادمة بميزة دعم دقة عرض 8K، وأيضاً ميزة دعم صوتيات 3D، مع سعة تخزينية فلاشية في ذاكرة SSD.

كما تأتي منصة الألعاب القادمة بمعالج ثماني الأنوية الذي يرتكز على تقنية تصنيع AMD للجيل الثالث من معالجات Ryzen، كما يدعم الجهاز القادم كرت شاشة بتقنية تتبع الأشعة.

يذكر أن سوني تتنافس العام المقبل بمصنة الألعاب الجديدة PS5 مع جهاز مايكروسوفت Xbox الذي يعرف الآن بمشروع Scarlett ، والذي ينطلق في نهاية 2020 بميزة دعم دقة 8K، وصوتيات 3D مع ذاكرة SSD وتقنية تتبع الأشعة في كرت الشاشة.

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