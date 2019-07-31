تكنولوجيا: رصد تسريبات مصورة لهاتف Galaxy Active جديد يقدم من العملاق الكوري في 9 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Galaxy Active القادم الذي يحاكي هاتف Galaxy S9 لكن مع تصميم أقوى وبمعايير حماية أعلى، حيث من المتوقع الإعلان الرسمي عنه في 9 من أغسطس.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف Galaxy Active قريباً، حيث نشرت تسريبات مصورة للهاتف، الذي يأتي بتصميم يحاكي Galaxy S9، كما تشير التسريبات إلى أنه ينطلق برقاقة معالج Exynos 9810.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Active القادم يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يضم نفس إعدادات الكاميرة المميزة لهاتف Galaxy S9، ويأتي هذا الإصدار بحجم أصغر في الشاشة يصل إلى 5.2 إنش، مع بطارية بقدرة 4500 mAh.

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أيضاً من بين الإختلافات في تصميم هاتف Galaxy Active المرتقب والإصدار الرئيسي من هاتف Galaxy S9 في الأزرار المادية التي تدعم التمرير في هاتف Galaxy Active والتي تظهر إلى أسفل الشاشة، كما يأتي مستشعر البصمة في الجانب الأيسر من تصميم الهاتف كبديل للموقع السابق في الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج مزيد من التفاصيل في مؤتمر يعقد في 9 من أغسطس.

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