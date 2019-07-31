شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لم يعد أيفون هو منتج أبل الرئيسى؟ 5 أسباب تكشف ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات المتنوعة التي تمتلكها أبل، فإن هاتف أيفون يعتبر الأهم، إذ يعد منتج الشركة الرئيسي طيلة الأعوام الماضية، كما يعد واحدا من أكثر المنتجات المعروفة على هذا الكوكب بالنسبة إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، لكن وفقا لتقرير أرباح أبل الأخير، فقد انخفضت مبيعات هواتف أيفون لأسباب متنوعة، وفيما يلى نعرض 5 أسباب تكشف أن هاتف أيفون لم يعد المنتج الرئيسي لشركة ابل كما يلى:

-انخفاض إيرادات أيفون على أساس سنوى

في الربع الثانى من العام الماضي، بلغت إيرادات أيفون حوالي 29.8 مليار دولار، لكن هذا الربع يقترب من 26 دولارًا ، وهو أكبر انخفاض سنوي.

- يستمر نمو أجهزة أيباد في مواجهة أيفون

كانت عائدات iPad ، كما كشفت الشركة خلال دعوة المستثمرين، قريبة من 5.02 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.6 مليار دولار قبل ذلك.

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- ظهور العديد من الأجهزة الثانوية

أصبحت الأجهزة القابلة للإرتداء، مدعومة بمبيعات Apple Watch ، كبيرة بالنسبة لشركة التكنولوجيا العملاقة، حيث كان 7٪ من مشتري Apple Watch في الربع الأخير مشترين لأول مرة بينما كان 25٪ منهم يقومون بالترقية من الإصدار القديم.

- أجهزة MacBook تنمو بقوة

نمت الإيرادات من أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة، حيث ارتفعت مبيعات أجهزة ماك بوك بنسبة 11 ٪.

- خدمات أبل تشهد نمو كبير

لفترة من الوقت، كانت أبل تراهن على أعمالها في مجال الخدمات، وكانت الإيرادات من هذا القطاع في الربع الأخير قريبة من 11.5 مليار دولار.