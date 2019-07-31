شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مضيفة روبوتية وتعبئة أغراضك آليا.. صور تخيلية تكشف مستقبل السفر الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل السفر الجوى فى المستقبل كيف سيكون مع التقدم التكنولوجى يوما عن الآخر، هذا ما كشفت عنه سلسلة من الصور التى تم الكشف عنها خلال معرض الخطوط الجوية البريطانية في لندن، والمستوحاة من دراسة أجرتها الخطوط البريطانية حول مستقبل الطيران في العقود المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتضمن إحدى الصور مضيفة هوائية روبوتية، قادرة على ترجمة احتياجات كل مسافر من خلال التحليل العاطفي وتلبية ذلك عن طريق إحضار ما يحتاجه كل شخص قبل أن يطلب.



مكان تمارين بالطائرة

ووفقا للصور، سينتج الذكاء الاصطناعى المعروف باسم AVII، سجلًا لطاقم المقصورة بناءً على المتطلبات الشخصية الفردية، مما يمكّنهم من بناء علاقة أقوى مع كل مسافر وتقديم خدمة بديهية.

وتكشف مجموعة أخرى من الصور عن خطط محتملة لـ"كوريو"، وهي طائرة تفوق سرعة الصوت التي ستجوب العالم، وتجمع المسافرين من المدن الضخمة أثناء تحليقها، كما توجد أماكن مخصصة لممارسة التمارين ورؤية المشهد من السماء.

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مكان لرؤية العالم من فوق

وشملت الدراسة أيضا على أمور أخرى غير الطيران نفسه، ففي أحد الأمثلة التى عرضتها، اقترحت أنه في عام 2050، سيستخدم جهاز التكنولوجيا النانوية والروبوتات اللينة والتطورات الحيوية التي هي الآن في مرحلتها الأولية في المختبرات في جميع أنحاء العالم، والتى تسمى بـ"AER"، وذلك لتحزم أمتعتك نيابة عنك.

وسيستخدم بعد ذلك تصميم لتعبئة أغراضك بشكل مستقل بالطريقة الأكثر كفاءة، وباستخدام تقنية مسح الحمض النووي يتم تحديد المالك.



تحليل احتياجات الركاب

ويعد هذا التقرير واحدًا من أكبر دراسات السفر حول العالم من نوعها، حيث تم مسح 13000 مستهلك في 10 دول، وتم التشاور مع أبرز خبراء القطاع والمستقبليين لتقديم صورة عن الشكل الذي ستبدو عليه رحلة الطيران خلال 20 و 40 و 60 وحتى 100 عام، لتطلع إلى المستقبل.