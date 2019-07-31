هل قامت شركة LG للتو بتسجيل علامات تجارية من أجل هاتفها الذكي القابل للف؟

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر براءة إختراع LG الغريبة التي تستعرض لنا قلم ذكي مع شاشة قابلة للف؟ حسنًا، قد تتحول هذه الفكرة إلى منتج فعلي في وقت أسرع مما كنا نتوقع. وافق المكتب الكوري للملكية الفكرية على العلامة التجارية LG Rolling من أجل شركة LG في شهر أبريل الماضي، كما قامت شركة LG بتسجيل العديد من العلامات التجارية المشابهة لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والتي قد يتم تخصيصها للهواتف الذكية القابلة للف القادمة من الشركة.

العلامات التجارية المعنية هنا هي LG Roll و LG Bi-Roll و LG Dual Roll و LG E Roll و LG Signature R و LG R Screen و LG Canvas و LG Roll Canvas و LG Rotolo، وهي تعتبر من الأسماء المحتملة التي سيحملها جهاز LG القادم إلى جانب الإسم LG Rolling الذي تم تسجيله في كوريا الجنوبية.

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تم تصنيف العلامة التجارية LG Rolling من قبل المكتب الكوري للملكية الفكرية في الفئة 9. وهذا يعني أنه يمكن إطلاق هذا الإسم على الأجهزة المحمولة أو الشاشات أو الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للإرتداء، وما إلى ذلك. وبالنظر إلى أن LG قامت بالفعل بالكشف عن تلفازها الأول القابل للف في وقت سابق من هذا العام، فهي مسألة وقت فقط قبل وصول هذه التكنولوجيا إلى قطاع الهواتف الذكية.