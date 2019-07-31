Vivo تؤكد لنا رسميًا قدوم الهاتف Vivo iQOO Pro 5G في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في الربع الثالث من هذا العام، وهذا ما يعني في وقت ما بين شهري يوليو وسبتمبر. والآن، أعلنت الشركة الصينية أن هذا الهاتف سيحمل إسم Vivo iQOO Pro 5G وسيصل في شهر أغسطس المقبل.

لم تكشف لنا شركة Vivo الكثير عن هذا الهاتف، ولكنها قامت بنشر ملصق على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يعرض لنا الواجهة الخلفية لهذا الهاتف. الصورة مظلمة تمامًا ولكنها تكشف عن تصميم مشابه لتصميم الهاتف Vivo iQOO الحالي الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف Vivo iQOO Pro 5G الجديد مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع تقنية الشحن السريع البالغة 120W مع الحفاظ على بقية مواصفات الهاتف Vivo iQOO الحالي.

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ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان Vivo iQOO Pro 5G هو هاتف 5G الوحيد الذي ستقوم الشركة الصينية بإطلاقه في الشهر المقبل، لأننا رأينا Vivo iQOO Plus 5G في نهاية الأسبوع الماضي مع المعالج +Snapdragon 855، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية. ويشاع بأن هذا الهاتف سيكلف ما يعادل 655 دولار أمريكي، وسيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W فقط.

المزيد من المعلومات حول هواتف 5G الجديدة من شركة Vivo يجب أن تظهر قريبًا.