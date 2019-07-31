الهاتف Galaxy M20s يلوح في الآفق مع بطارية ضخمة بسعة قد تصل إلى 6000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج تسعى إلى تنويع سلسلات هواتفها الذكية المتوسطة Galaxy A Series و Galaxy M Series قدر الإمكان. وبالنسبة للعضو القادم إلى سلسلة هواتف Galaxy M Series، فقد قيل الآن بأنه سيحمل إسم Galaxy M20s، وسيكون بمثابة النسخة المحسنة من الهاتف Galaxy M20 الحالي.

يُشاع بأن الهاتف Galaxy M20s سيأتي مع بطارية ضخمة بسعة 5830mAh مع العلم بأن الهاتف Galaxy M20 الحالي يضم بالفعل بطارية رائعة بسعة 5000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد بأن هذا الهاتف سيحمل الإسم الرمزي SM-M207، في حين ستحمل بطاريته الإسم الرمزي EB-BM207ABY. وفي حالة إذا كانت 5830mAh هي السعة ” المُقدرة “، فإن السعة النموذجية لبطارية الهاتف Galaxy M20s ستصل على الأرجح إلى 6000mAh، وهو رقم مميز بالتأكيد.

ومن غير الواضح متى ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M20s، وما هي البلدان التي ستحصل على هذا الهاتف. بعض الهواتف الذكية التي تعتبر جزءًا من سلسلة Galaxy M Series متوفرة حصرًا في بعض الأسواق النامية، وقد يكون هذا هو الحال هنا أيضًا. ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الهاتف.