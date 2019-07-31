شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنضم لجوجل وفيس بوك وتويتر بمشروع مشاركة البيانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من عام على إطلاقه رسمياً، كشف مشروع مشاركة البيانات Data Transfer Project عن مجموعة جديدة من الشركاء، إذ أعلنت شركة أبل عن انضمامها لتطوير أنظمة لجلب البيانات من وإلى iCloud بسهولة، كما انضمت عدد من الشبكات الاجتماعية البديلة أيضا.

ويهدف المشروع مفتوح المصدر إلى تسهيل نقل البيانات من خدمة إلى أخرى، مع محاولة جعل أدوات تصدير البيانات مثل Google Takeout و Facebook's Access Your Information Tool متوافقة مع بعضها البعض، إذ تتيح لك هذه الأدوات فى الوقت الحالى تنزيل البيانات مباشرة على محرك الأقراص الثابتة، ولكن الأمل هو أن يسمح المشروع بنقل البيانات مباشرة إلى خدمة أخرى.

وستتيح هذه الخطوة إرسال جميع صورك على فيس بوك إلى حساب صور فى جوجل، على سبيل المثال، دون الحاجة إلى وسيط، مع احتمالية أقل لتسريب البيانات .

وقد وقعت كل من جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وتويتر على هذه الإتفاقية خلال الصيف، وتظهر صفحة GitHub الخاصة بالمشروع تحديثات منتظمة منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال قيد التنفيذ، كما يقول الموقع الرسمى: "نحن نقوم باستمرار بإجراء تحسينات قد تتسبب فى حدوث أشياء من حين لآخر، لذا، فأنت تحاول الأشياء، يرجى استخدامه بحذر ونتوقع بعض الفواق ".