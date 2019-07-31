شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة شحن فضائية روسية تسقط على كوكب الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطمت سفينة الشحن "بروجريس" الروسية الصنع على كوكب الأرض عن قصد، حيث التقط رائد فضاء من المحطة الفضائية لقطات للحظات انهيارها.

ووفقا لموقع "space" الأمريكى، كتب رائد فضاء ناسا نيك هاج على موقع تويتر، " وداعا بروجرس 72 وقد ظهر الحطام وكأنه لعبة نارية كبيرة استمرت دقائق ثم تلاشت فى الظلام.



حطام المركبة الروسية

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وشاهد نيك سقوط بروجرس 72 من محطة الفضاء الدولية، حيث قام هو وخمسة من رواد الفضاء الآخرين بتوديع مركبة الشحن غير المأهولة أثناء تفكيكها من وحدة بيرز الروسية الصنع، بعد أربعة أشهر مرتبطة بالمختبر المداري.

ودخل الحطام الغلاف الجوي للأرض لكن مع التخلص الآمن من المحيط الهادي، وقد نقلت هذه المركبة 3.7 طن من اللوازم والمعدات إلى المحطة خلال مهمتها.

ومن المقرر أن يطلق صاروخ سويز روسي بروجريس 73 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان اليوم، والتى ستوصل ما يقرب من 3 أطنان من الإمدادات إلى المحطة الفضائية.