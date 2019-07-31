شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخترع فرنسى يحاول مجددا عبور "بحر المانش" باستخدام هوفر بورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يحاول "فرانكى زاباتا" مبتكر "Flyboard Air" وهى عبارة عن "هوفر بورد" طائر، عبور "بحر المانش" على متن طائرة "هوفر بورد" تعمل بالطاقة النفاثة من جديد في نهاية هذا الاسبوع، وذلك بعدما انتهت محاولته السابقة بالفشل.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فسيقوم فرانكي زاباتا بمحاولة العبور يوم الأحد ، عندما يحاول القيام برحلة مدتها 20 دقيقة من سانجاتي في فرنسا إلى خليج سان مارجريت على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وعلى الرغم من أن الطريق سيكون هو نفسه، إلا أن فريق زاباتا قال إن محطة التزود بالوقود ستكون مختلفة هذه المرة لمحاولة تجنب وقوع حادث مماثل لتلك الذى وقع الأسبوع الماضى.

ولا يحتوي Flyboard Air إلا على ما يكفي من الوقود للسفر لمدة 10 دقائق تقريبًا، مما يجبر زاباتاعلى التوقف للتزود بالوقود في منتصف الطريق عبر معبر مدته 20 دقيقة، إلا أنه فشل خلال الرحلة السابقة عند مرحلة التزود بالوقود، حيث فاتته المنصة خلال "بضعة سنتيمترات" وتراجع إلى القناة، لكن هذه المرة، قال فريقه إنهم سيستخدمون قاربًا أكبر متمركزًا في المياه الفرنسية لإعادة تزويده بالوقود، وهو مالم تسمح به السلطات البحرية الفرنسية من قبل.