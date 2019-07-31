شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية الأمريكية تختبر طائرة بدون طيار جديدة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر البحرية الأمريكية طائرات بدون طيار جديدة يمكنها التحليق لمسافات طويلة، مع الاقلاع والهبوط عموديا، مما يجعلها قابلة للاستخدام من أى مكان تقريبا.





ووفقا لما نشره موقع "ديلى ميل"، يمكن تزويد الطائرة V-Bat بدون طيار والتى أكملت مؤخرا اختبار الطيران فوق المحيط الأطلسى، بحمولة مقدارها 8 أرطال والسفر لمدة 8 ساعات فى جلسة واحدة، مع إضافة تطبيقات المراقبة إليها والقتال وخرائط GPS، وفى هذا الاختبار استطاعت طائرة V-Bat الارتفاع بمقدار 15000 قدم عن الأرض والعودة بأمان.

وقال "فيليب جونز" الرئيس التنفيذى للعمليات: "بفضل هذه الإنجازات أظهرت V-BAT جميع معايير الأداء الرئيسية التى حددناها لها منذ عامين".

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وأضاف: "سينتقل تركيز الفريق الهندسى الآن إلى تحسين هذه القدرات حتى تلبى متطلبات المقاتلين وتجاوزها بشكل أفضل، ومن أكثر مميزات الـ V-BAT هو الهبوط العمودى والإقلاع وهو ما يجعلها فريدة من نوعها وفى بعض النواحى أكثر قدرة من الطائرات الأخرى المستخدمة فى العمليات العسكرية، فطائرة V-BAT لا تتطلب سوى مساحة 20×20 قدما يمكن من خلالها البدء والعودة، وهى على عكس المساحة الكبيرة التى تستغلها بعض الطائرات الأخرى.









وعند مشاهدة V-Bat للهبوط والإقلاع نجدها ذات قدرات عالية، يمكنها من القيام بمهام بعيدة المدى يجعلها جذابة للعديد من فروع الجيش الأمريكي.