تكنولوجيا: سامسونج تشهد إنخفاض سنوي في الأرباح بنسبة 55.6%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير سامسونج المالي للربع الثاني من عام 2019 عن إنخفاض سنوي في أرباح التشغيل الشركة بنسبة 55.6%، مع إنخفاض سنوي في أرباح قطاع الهاتف بنسبة 41.5%.

في تقرير سامسونج المالي للربع الثاني من عام 2019 الذي إنتهى في 30 من شهر يونيو، كشف عن إنخفاض سنوي في أرباح التشغيل بنسبة 56%، حيث وصلت أرباح الشركة إلى 5.56 مليار دولار مقارنة ب13.3 مليار دولار في أرباح 2018.

من جانب أخر شهد قطاع الهاتف إنخفاض في الأرباح بنسبة 42% حتى مع إرتفاع شحنات سامسونج من الهواتف الذكية، بينما إرتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% بفضل مبيعات سلسلة هواتف A هذا العام.

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ولقد تراجعت إيرادات سامسونج في قطاع أشباه الموصلات نظراً لتباطؤ المبيعات في الفترة الأخيرة، مع تراجع الطلب على شرائح الذاكرة مما أدى إلى إنخفاض إيرادات الشركة إلى 13.6 مليار دولار مقارنة ب18.59 مليار دولار العام الماضي.

يذكر أن سامسونج قد حققت إرتفاع في أرباح قسم الشاشة بقيمة 6.64 مليار دولار مقارنة بأرباح نفس الربع من العام الماضي حيث سجلت الشركة أرباح بقيمة 4.79 مليار دولار، حيث يعود إرتفاع أرباح الشركة في قطاع الشاشات نظراً لتزايد الطلب على شاشات OLED.

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