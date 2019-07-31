هذه هي الأسماء التي ستُطلقها سامسونج على سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون، إختارت شركة سامسونج تجديد نظام التسمية لسلسلة هواتف Galaxy A Series هذا العام. لقد قررت إستخدام رقمين إلى جانب الحرف A، وقد نتج عن ذلك أسماء مثل Galaxy A10 و Galaxy A20 و Galaxy A30 و Galaxy A40 و Galaxy A80 و Galaxy A70، وبعض الأسماء الفرعية الأخرى مثل Galaxy A10e.

الآن، إذا كنت تتساءل عما سيحدث لخلفاء هذه الأجهزة عندما يتم إطلاقهم في العام المقبل، على الأقل فيما يخص التسمية، فيبدو أننا حصلنا على الإجابة الآن. وذلك لأن شركة سامسونج قدمت بالفعل طلب للحصول على تسع علامات تجارية لهواتفها الذكية القادمة والتي ستكون جزءًا من سلسلة هواتف Galaxy A Series لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.

وبالتالي، لا تستغرب عندما تقوم شركة سامسونج في العام المقبل بتسمية الجيل المقبل من هواتف Galaxy A Series بأسماء مثل Galaxy A11 و Galaxy A21 و Galaxy A31 و Galaxy A41 و Galaxy A51 و Galaxy A61، وما إلى ذلك. لذلك يبدو أن شركة سامسونج قررت إتباع نفس النهج المُتبع من قبل شركة HMD Global Oy في تسمية هواتفها الذكية، ولكن بدون النقاط.

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لذلك، إذا كنت تعتقد بأن هواتف Galaxy A Series الجديدة القادمة في العام المقبل ستأتي مع أسماء مختلفة مثل Galaxy A200 أو Galaxy A100، وما إلى ذلك في العام المقبل، فنحن آسفون على الإحباط. نظام التسمية الذي يستند على الحرف A إلى جانب رقمين موجود هنا ليبقى لجولة أخرى على الأقل.